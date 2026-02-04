Filtre d'entrée d'air
Filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration : Le filtre d'entrée d'air convient aux appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.
Dans le cadre du système de filtrage à 3 niveaux avec filtre cyclone, d'entrée d'air, HEPA ou encore éponge, le filtre d'entrée d'air filtre les particules les plus fines de l'air pendant l'aspiration avant que celui-ci ne soit à nouveau nettoyé par le filtre de sortie d'air (HEPA 12 ou filtre mousse de sortie d'air, selon l'appareil). Notre recommandation : nettoyer régulièrement le filtre d'entrée d'air en tapotant sur la poussière accumulée et en utilisant l'outil de nettoyage de filtre Kärcher. Convient aux appareils VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.
Caractéristiques et avantages
Longue durée de vie
- Nettoyage facile à l'aide de l'outil de nettoyage de filtre.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|gris
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 50 x 50
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche