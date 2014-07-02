Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm

Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 300 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten.

Für eine gründliche Nass- und Trockenreinigung sowie zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Nass-/Trockenbodendüse in Nennweite DN 35 und mit 300 Millimeter Breite für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Die Bodendüse aus robustem Kunststoff verfügt über seitliche Laufrollen, Bürststreifen und Gummilippen.

Spezifikationen

Technische Daten

Standardnennweite ( ) DN 35
Menge (Stück) 1
Breite (mm) 300
Farbe Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) ( ) 300 x 150 x 80

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