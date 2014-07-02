Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm
Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 300 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten.
Für eine gründliche Nass- und Trockenreinigung sowie zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Nass-/Trockenbodendüse in Nennweite DN 35 und mit 300 Millimeter Breite für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Die Bodendüse aus robustem Kunststoff verfügt über seitliche Laufrollen, Bürststreifen und Gummilippen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Menge (Stück)
|1
|Breite (mm)
|300
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) ( )
|300 x 150 x 80
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