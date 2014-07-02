Pour un nettoyage humide et à sec en profondeur ainsi que pour l'élimination des poussières fines, des gros déchets ou des liquides : le suceur eau et poussières en diamètre nominal DN 35 et d'une largeur de 300 millimètres pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le suceur pour sol en plastique robuste dispose de roulettes latérales, de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc.