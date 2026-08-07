Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Tact L
Des composants robustes et durables ainsi qu'une puissance d'aspiration élevée : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L avec système innovant de décolmatage du filtre Tact et cuve de 30 l, pare-chocs et roulettes pivotantes en métal.
Pour un nettoyage efficace et rapide des machines, des véhicules, des ateliers et des chantiers : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L de Kärcher est un appareil universel destiné aux utilisateurs professionnels des secteurs les plus divers. Avec son système automatique de décolmatage du filtre Tact et son filtre plissé plat PES résistant à l'humidité, l'aspirateur multi-usage compact saura vous convaincre pour éliminer sans poussières de grandes quantités de poussières fines sur de longues périodes de travail. Les saletés et les liquides sont collectés de manière fiable dans une solide cuve de 30 litres qui dispose d'un pare-choc et de roulettes pivotantes en métal. Le maniement aisé et l'utilisation ultra simple de l'appareil grâce au commutateur rotatif central facilitent considérablement le travail. L'appareil est équipé d'accessoires grandement améliorés qui se rangent confortablement dans le rangement pour flexible d'aspiration et accessoires intégré. Des surfaces caoutchoutées et des points d'arrimage permettent de placer ou même de fixer solidement sur la tête plate de l'appareil les outils et les mallettes.
Caractéristiques et avantages
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes directionnelles métalliques.Roulettes directionnelles métalliques stables pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d’utilisation illimitée sur les chantiers La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
Supports flexibles pour le flexible d’aspiration et le câble d’alimentationPermet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres. Le câble d’alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.
Carter de filtre amovibleGrâce au carter de filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans soulever de poussières. Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible.
Sélecteur rotatif central
- Les programmes d’aspiration peuvent être choisis et réglés de manière confortable au moyen du sélecteur rotatif central.
Décolmatage automatique du filtre Tact
- Permet une puissance d'aspiration et une capacité filtrante élevées constantes.
- Nettoyage automatique du filtre grâce à des impulsions d'air puissantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Volume de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|13.5
|Poids emballage inclus (kg)
|17.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Préparation antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Pièces de rechange NT 30/1 Tact L
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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