Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm
Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 360 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.
Zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher: Nass-/Trockenbodendüse in DN 40 aus robustem Kunststoff mit 360 Millimeter Breite, Bürststreifen, Gummilippen und seitlichen Laufrollen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Menge (Stück)
|1
|Breite (mm)
|360
|Farbe
|Grau
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|370 x 190 x 75
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Kompatible Geräte
- Bäckerset, elektrisch leitend
- NT 50/2 Me Classic Edition
- NT 70/2 Me Classic Edition
- NT 90/2 Me Classic Edition
- Saugschlauch mit DN_40-Muffe, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0