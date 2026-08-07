Nass-/Trockenbodendüse, DN 40, Breite 360 mm

Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten: Bodendüse aus Kunststoff mit Laufrollen, 360 mm Breite und Nennweite DN 40. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.

Zum Entfernen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher: Nass-/Trockenbodendüse in DN 40 aus robustem Kunststoff mit 360 Millimeter Breite, Bürststreifen, Gummilippen und seitlichen Laufrollen.

Spezifikationen

Technische Daten

Standardnennweite ( ) DN 40
Menge (Stück) 1
Breite (mm) 360
Farbe Grau
Gewicht (kg) 0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 370 x 190 x 75

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