Suceur eau et poussières, DN 40, largeur 360 mm

Pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides : le suceur pour sol en plastique avec roulettes, d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 40. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc.