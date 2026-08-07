Niederdruck Multi Jet

Vielseitige 4-in-1-Multidüse für die mobilen Druckreiniger OC 3 und OC 4 mit Punkt-, Flach-, Nebel- und Gießstrahl für diverse Anwendungszwecke. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.

Das Multi Jet bietet 4 Strahlarten in einer einzigen Düse: Punktstrahl, Flachstrahl, Nebelstrahl und Gießstrahl. Dadurch ist die Mehrfachdüse perfekt für unterschiedliche Anwendungen geeignet, ohne den Aufsatz ändern zu müssen. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen am Düsenkopf. Der Bajonettanschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör. Das Multi Jet ist kompatibel mit allen OC 3- und OC 4-Modellen.

Merkmale und Vorteile
Niederdruck Multi Jet: 4-in-1-Mehrfachdüse
4-in-1-Mehrfachdüse
Vereint 4 verschiedene Strahlarten in einer Düse. Die Symbole am Düsenkopf signalisieren die richtige Strahlart.
Niederdruck Multi Jet: Zeitersparnis
Zeitersparnis
Kein aufwendiger Düsenwechsel nötig. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch Drehen am Düsenkopf.
Niederdruck Multi Jet: Reinigen und Bewässern in einem Schritt
Reinigen und Bewässern in einem Schritt
Ein Wechsel zu Gartenschlauch und Spritzpistole ist nicht nötig.
Flachstrahl
  • Universal einsetzbarer Strahl zum Reinigen von diversen Objekten und Oberflächen.
Punktstrahl
  • Besonders starker Strahl zum Reinigen von hartnäckigen Verschmutzungen sowie Lösen punktueller Verschmutzungen an schwer erreichbaren Stellen.
Nebelstrahl
  • Sanfter Sprühstrahl für besonders empfindliche Objekte (z. B. Hunde und Pflanzen).
Gießstrahl
  • Pflanzen bewässern.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 119 x 59 x 59
Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Zelt / Camping-Equipment
  • Haustiere / Hunde
  • Schuhe / Wanderschuhe
  • Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
  • Kinderwagen / Buggy
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
  • Blumenkübel