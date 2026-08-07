Niederdruck Multi Jet
Vielseitige 4-in-1-Multidüse für die mobilen Druckreiniger OC 3 und OC 4 mit Punkt-, Flach-, Nebel- und Gießstrahl für diverse Anwendungszwecke. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.
Das Multi Jet bietet 4 Strahlarten in einer einzigen Düse: Punktstrahl, Flachstrahl, Nebelstrahl und Gießstrahl. Dadurch ist die Mehrfachdüse perfekt für unterschiedliche Anwendungen geeignet, ohne den Aufsatz ändern zu müssen. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen am Düsenkopf. Der Bajonettanschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör. Das Multi Jet ist kompatibel mit allen OC 3- und OC 4-Modellen.
Merkmale und Vorteile
4-in-1-MehrfachdüseVereint 4 verschiedene Strahlarten in einer Düse. Die Symbole am Düsenkopf signalisieren die richtige Strahlart.
ZeitersparnisKein aufwendiger Düsenwechsel nötig. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch Drehen am Düsenkopf.
Reinigen und Bewässern in einem SchrittEin Wechsel zu Gartenschlauch und Spritzpistole ist nicht nötig.
Flachstrahl
- Universal einsetzbarer Strahl zum Reinigen von diversen Objekten und Oberflächen.
Punktstrahl
- Besonders starker Strahl zum Reinigen von hartnäckigen Verschmutzungen sowie Lösen punktueller Verschmutzungen an schwer erreichbaren Stellen.
Nebelstrahl
- Sanfter Sprühstrahl für besonders empfindliche Objekte (z. B. Hunde und Pflanzen).
Gießstrahl
- Pflanzen bewässern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|119 x 59 x 59
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Zelt / Camping-Equipment
- Haustiere / Hunde
- Schuhe / Wanderschuhe
- Sportgeräte (Surfbrett, Kajak, Stand-up Paddle Board)
- Kinderwagen / Buggy
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Kinderspielzeug / Bobbycar® / Laufrad
- Blumenkübel