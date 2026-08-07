Das Multi Jet bietet 4 Strahlarten in einer einzigen Düse: Punktstrahl, Flachstrahl, Nebelstrahl und Gießstrahl. Dadurch ist die Mehrfachdüse perfekt für unterschiedliche Anwendungen geeignet, ohne den Aufsatz ändern zu müssen. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen am Düsenkopf. Der Bajonettanschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör. Das Multi Jet ist kompatibel mit allen OC 3- und OC 4-Modellen.