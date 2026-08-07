La lance Multi Jet fournit 4 types de jet en une seule buse : jet crayon, jet plat, jet nuage et jet d'arrosage. Ainsi, cette buse multifonction convient parfaitement à différentes utilisations sans avoir à changer d'embout. Le choix du jet adéquat se fait de manière très simple et pratique en tournant la tête de buse. Le raccordement par baïonnette permet le passage rapide et facile à un autre accessoire. La lance Multi Jet est compatible avec tous les modèles OC 3 et OC 4.