PowerControl Strahlrohr 038
Schnelle, einfache, präzise, stufenlose Druckverstellung direkt im Griffbereich: das PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 038 zur genauen Abstimmung des Arbeitsdrucks auf die Aufgabe.
Mit patentierter Kärcher Powerdüsenkontur zur Steigerung der Reinigungsleistung um rund 40 Prozent überzeugt unser PowerControl-Strahlrohr 038 als Alternative zu Geräten mit Servo-Control-Funktion. Ohne Arbeitsunterbrechung passen Sie mit der stufenlosen Druckverstellung die Reinigungsleistung ganz einfach der tatsächlichen Aufgabe an. Reinigungsmittel werden über den speziellen Niederdruckmodus ausgebracht, während der optimale Arbeitswinkel mithilfe der integrierten Strahlebenenverstellung gewählt wird. Die Regelung liegt im direkten Griffbereich und ist mühelos und sehr einfach zu bedienen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
Videos
PowerControl Strahlrohr 038 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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