Saugrohr, NT, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

Das Saugrohr aus verchromtem Stahl (DN 35, Länge 505 mm) ist für Nass-/Trockensauger von Kärcher geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Standardnennweite ( ) DN 35
Menge (Stück) 1
Material Stahl, verchromt
Länge (mm) 505
Farbe Silber
Gewicht (kg) 0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 505 x 39 x 39

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