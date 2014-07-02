Tube d'aspiration, NT, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

Le tube d'aspiration en acier chromé (DN 35, longueur de 505 mm) est compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.

Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Spécifications

Données techniques

Largeur nominale standard ( ) DN 35
Quantité (Pièce(s)) 1
Matériau Acier, chromé
Longueur (mm) 505
Couleur argent
Poids (kg) 0.3
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 505 x 39 x 39
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