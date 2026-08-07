Aspirateurs eau et poussières NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap est un aspirateur eau/poussières puissant à 2 moteurs pour l'utilisation professionnelle. Grâce au décolmatage efficace du filtre plissé plat sur coup d'air, une forte puissance d'aspiration constante est maintenue.
Le NT 65/2 Ap est un aspirateur eau et poussières performant avec système ApClean pour une grande puissance d'aspiration constante et de longs intervalles de travail. Cet aspirateur est équipé d'un carter de turbine compact avec couvercle de filtre intégré pour un démontage facilité du grand filtre plissé plat. Celui-ci est nettoyé efficacement au moyen de la fonctionnalité de décolmatage semi-automatique ApClean. Cette fonctionnalité assure une grande puissance d'aspiration constante, de longs intervalles de travail et une grande longévité du filtre. Doté d’un contrôle de niveau électronique pour l’aspiration des liquides, tout dépassement du niveau maximal autorisé du NT 65/2 Ap sera évité. Les liquides aspirés s'évacuent sans difficulté au moyen du tuyau flexible de vidange fixe et résistant aux hydrocarbures. Le système de clip pratique permet de brancher les accessoires facilement et rapidement sur l'aspirateur. En plus de supports pour le tuyau flexible et les accessoires, il présente une grande surface de rangement, p. ex. pour les outils. Deux grandes roues et deux roulettes directionnelles assurent la mobilité nécessaire du NT 65/2 Ap .
Caractéristiques et avantages
Rangement pour accessoires intégré
- Grande surface de rangement pratique sur le dessus de l'appareil.
- Outils et accessoires toujours à portée de main.
Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré
- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.
Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Assure un gain de temps et une durée de vie accrue du filtre.
Rangement pour flexible intégré
- Toujours fixé sans risque de perte lors du transport.
- Rangement pratique et ordonné de l'appareil.
Guidon ergonomique
- Transport confortable et facile de l'aspirateur.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 70
|Dépression (mbar/kPa)
|242 / 24.2
|Volume de la cuve (l)
|65
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 2300
|Largeur nominale standard ( )
|C-DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|20
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|567 x 482 x 920
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Papier
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)
- Filtre plissé plat: Matériau en fibres de cellulose
- Guidon
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
Accessoires
Pièces de rechange NT 65/2 Ap
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De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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