Aspirateurs eau et poussières NT 70/2
La qualité Kärcher à petit prix : la gamme NT 70 propose des aspirateurs puissants avec jusqu'à 3 moteurs. Ces appareils s'illustrent par leur puissance d'aspiration élevée pour les liquides et les saletés grossières.
La gamme NT 70 se compose de grands aspirateurs eau et poussières performants avec jusqu'à trois moteurs. Une gamme complète de modèles dont les qualités se prêtent particulièrement à l'aspiration de liquides et de saletés grossières. Une puissance d'aspiration élevée et la qualité Kärcher éprouvée à petit prix.
Caractéristiques et avantages
Rangement des accessoires intégré
- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires
Flexible de vidange intégré
- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.
Guidon ergonomique
- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.
Bumper de protection
- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 74
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Volume de la cuve (l)
|70
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 2400
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|79
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|25.2
|Poids emballage inclus (kg)
|32.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|720 x 510 x 975
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: Papier
- Flexible d'évacuation
- Guidon
Équipement
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
Accessoires
Pièces de rechange NT 70/2
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.