Das Sensitiv Bodentuchset enthält 2 Tücher aus besonders weichen Fasern, die weniger Feuchtigkeit und Hitze an den Boden weitergeben. So lassen sich auch empfindliche, versiegelte Böden sehr schonend dampfreinigen. Dank des Klettsystems lassen sich die Tücher leicht und schnell an der Bodendüse EasyFix des Dampfreinigers fixieren: einfach das Bodentuch an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher in seiner Position – auch Ecken und Kanten werden mühelos sauber. Nach der Arbeit kann das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix entfernt werden: Dazu wird nur auf die am Tuch befestigte Fußlasche getreten und die Düse nach oben weggezogen.