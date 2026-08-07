Kit de serpillière pour sols sensibles EasyFix
Les 2 lingettes de sol moelleuses haut de gamme du jeu de lingettes de sol douces EasyFix sont parfaites pour un nettoyage en douceur des sols vitrifiés délicats.
Le jeu de lingettes de sol douces inclut 2 lingettes en fibres particulièrement souples qui transmettent moins d'humidité et de chaleur au sol. Ainsi, même les sols vitrifiés délicats peuvent être nettoyés à la vapeur tout en douceur. Grâce au système de bandes autoagrippantes, les lingettes se fixent facilement et rapidement au suceur pour sol EasyFix du nettoyeur vapeur : il suffit de presser la lingette de sol contre le suceur pour sol EasyFix et voilà ! Pendant le travail, la lingette reste bien en position : même les coins et les bords sont nettoyés sans effort. Une fois le travail terminé, la lingette utilisée peut être enlevée du suceur pour sol EasyFix sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur le rabat fixé à la lingette et de retirer le suceur vers le haut.
Caractéristiques et avantages
Pour un nettoyage tout en douceurLes fibres très souples et fines garantissent un décollement des saletés tout en douceur, associé à un ramassage efficace des saletés pour des résultats de nettoyage irréprochables sur toutes les surfaces dures vitrifiées.
Fixation facile par velcrosUne simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur. La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languetteChangement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut. La zone d'utilisation (par ex. séparation entre cuisine et salle de bains) peut être notée dans une case sur le rabat.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 115 x 10
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Sols durs
- Carrelages