Das Starter-Tuchset für perfekte Sauberkeit bei der Dampfreinigung. Die beiden Bodentücher mit ihrer speziellen Schlingenstruktur des Gewebes bieten eine besonders gute Schmutzaufnahme, selbst Ecken und Kanten werden mühelos sauber. Die hohe Dampfdurchlässigkeit der Bodentücher sorgt dabei für exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse. Per Klettsystem lassen sie sich einfach und schnell an der Bodendüse EasyFix fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit dem Abrasiv-Überzug für die Handdüse können selbst hartnäckige Kalk- und Seifenrückstände einfach entfernt werden. Mit Hilfe des Poliertuchs erstrahlen Spiegel und andere glatte Oberflächen in neuem Glanz.