Jeu de lingettes de démarrage pour une propreté parfaite lors du nettoyage à la vapeur. La texture bouclée spéciale du tissu des deux lingettes de sol offre un ramassage particulièrement efficace des saletés : même les coins et les bords sont nettoyés dans effort. La grande perméabilité à la vapeur des lingettes de sol garantit d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques. Grâce à un système de bandes autoagrippantes, elles se fixent facilement et rapidement au suceur pour sol EasyFix et se retirent sans contact avec la saleté. La bonnette abrasive pour le suceur à main permet d'éliminer facilement les résidus de calcaire et de savon les plus tenaces. À l'aide du chiffon lustrant, les miroirs et autres surfaces lisses retrouvent leur éclat.