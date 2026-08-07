Strahlrohr

Für die Verbindung von Kärcher Mitteldruckreiniger und Zubehör mit dem Quick-Connect Anschluss. Kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18 Modellen.

Das Strahlrohr verbindet alle KHB und OC 6-18 Modelle und deren Zubehör mit Quick Connect-Anschluss. Es ermöglicht ergonomisches Arbeiten und schützt durch die Entfernung weitgehend vor Spritzwasser. Das Strahlrohr ist kompatibel mit allen KHB und OC 6-18 Modellen. Für die Anwendung wird Zubehör mit Quick Connect-Anschluss benötigt, zum Beispiel das MJ 24 Multi Jet.

Merkmale und Vorteile
Verbindung von Kärcher KHB und OC 6-18 Zubehör mit Quick Connect-Anschluss
  • Ergonomisches Arbeiten und weitgehender Schutz vor Spritzwasser.
Farbcodierung am Bajonettanschluss
  • Eindeutige Unterscheidung zu Hochdruckreiniger-Zubehör.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 384 x 40 x 37