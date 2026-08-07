Strahlrohr
Für die Verbindung von Kärcher Mitteldruckreiniger und Zubehör mit dem Quick-Connect Anschluss. Kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18 Modellen.
Das Strahlrohr verbindet alle KHB und OC 6-18 Modelle und deren Zubehör mit Quick Connect-Anschluss. Es ermöglicht ergonomisches Arbeiten und schützt durch die Entfernung weitgehend vor Spritzwasser. Das Strahlrohr ist kompatibel mit allen KHB und OC 6-18 Modellen. Für die Anwendung wird Zubehör mit Quick Connect-Anschluss benötigt, zum Beispiel das MJ 24 Multi Jet.
Merkmale und Vorteile
Verbindung von Kärcher KHB und OC 6-18 Zubehör mit Quick Connect-Anschluss
- Ergonomisches Arbeiten und weitgehender Schutz vor Spritzwasser.
Farbcodierung am Bajonettanschluss
- Eindeutige Unterscheidung zu Hochdruckreiniger-Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|384 x 40 x 37