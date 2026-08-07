Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, Basaltgrau, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen
Zur Reinigung von Textil- und Hartflächen: umschaltbare Bodendüse aus basaltgrauem Kunststoff mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Menge (Stück)
|1
|Breite (mm)
|280
|Farbe
|Grau
|Gewicht (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|278 x 260 x 68
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