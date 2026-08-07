Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, Basaltgrau, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen

Zur Reinigung von Textil- und Hartflächen: umschaltbare Bodendüse aus basaltgrauem Kunststoff mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.

Spezifikationen

Technische Daten

Standardnennweite ( ) DN 35
Menge (Stück) 1
Breite (mm) 280
Farbe Grau
Gewicht (kg) 0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 278 x 260 x 68

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