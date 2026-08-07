Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, Basaltgrau, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen

Zur Reinigung von Textil- und Hartflächen: umschaltbare Bodendüse aus basaltgrauem Kunststoff mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.