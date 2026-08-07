Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, gris basalte, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures

Pour le nettoyage des surfaces textiles et dures : le suceur pour sol commutable en plastique gris basalte d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35. Équipé d'un crochet de stationnement pratique.