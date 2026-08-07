Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, gris basalte, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures

Pour le nettoyage des surfaces textiles et dures : le suceur pour sol commutable en plastique gris basalte d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35. Équipé d'un crochet de stationnement pratique.

Spécifications

Données techniques

Largeur nominale standard ( ) DN 35
Quantité (Pièce(s)) 1
Largeur (mm) 280
Couleur gris
Poids (kg) 0.7
Poids emballage inclus (kg) 0.7
Dimensions (L × l × h) (mm) 278 x 260 x 68
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