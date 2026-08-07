Macht Schluss mit schmutzigen Pfoten – die Haustier-Waschbürste als Ergänzung zu allen OC 3-Geräten reinigt schnell, gründlich und schonend. Ideal, wenn Hunde nach Spaziergängen bei schlechtem Wetter nach Hause kommen oder ins Auto steigen sollen. Ob nur die Pfoten schmutzig sind oder das Fell zu reinigen ist, die flexiblen Noppen aus Silikon fühlen sich für die Tiere angenehm an und entfernen Verunreinigungen besonders effektiv. Für die Verwendung wird die Bürste direkt an der Pistole des OC 3 angeschlossen. Bei Betätigung des Abzugs wird sie von Wasser durchflossen. Die Kombination aus dem sanften Duschstrahl im Niederdruck (vergleichbar mit dem Strahl aus einem Wasserhahn) und der mechanischen Wirkung der Noppen sorgt für eine hervorragende Reinigungswirkung und zugleich für einen Massageeffekt, den viele Tiere mögen. Der Schmutz wird gelöst und direkt weggeschwemmt. Wasser wird nur sehr sparsam verwendet, auf diese Weise wird auch der Akku geschont, was ausreichend lange Einsatzzeiten ermöglicht.