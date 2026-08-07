Brosse animaux de compagnie
Brosse pour un nettoyage et un toilettage en douceur des animaux de compagnie, notamment des chiens. Il suffit de la monter sur le pistolet de nettoyage OC 3 pour un nettoyage efficace. Un pelage propre en un clin d'œil !
Fini les pattes sales : la brosse pour animaux de compagnie disponible en complément pour tous les appareils OC 3 nettoie rapidement, efficacement et en douceur. Idéal lorsque votre chien doit entrer dans la maison ou monter dans la voiture après une balade par mauvais temps. Qu'il ait seulement les pattes sales ou qu'il faille également nettoyer son pelage, les picots souples en silicone sont agréables au toucher pour l'animal et permettent une élimination particulièrement efficace des salissures. Pour l'utilisation, la brosse se raccorde directement au pistolet de l'OC 3. L’eau traverse la brosse dès lors que la gâchette est actionnée. La combinaison du jet de douche doux à basse pression (comparable au jet d'eau qui sort d'un robinet) et de l'action mécanique des picots assurent à la fois un excellent pouvoir nettoyant et un effet de massage que bon nombre d'animaux apprécient. La saleté est décollée et rincée directement dans la foulée. L'eau est utilisée avec parcimonie, économisant par la même occasion la batterie, ce qui permet des durées d'utilisation suffisamment longues.
Caractéristiques et avantages
Picots souplesÉlimine les salissures en douceur et efficacement avec un effet de massage agréable.
Jet de douche douxPour un nettoyage efficace et un toilettage en douceur des animaux de compagnie, notamment des chiens. Effet de nettoyage combiné : la saleté est décollée et rincée directement dans la foulée.
Se monte sur le pistoletMontage facile et utilisation d'une seule main.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|68 x 90 x 85
Domaines d'utilisation
- Animaux domestiques/chiens