Wasserfeinfilter, 100 μm, R 1"

Wasser-Feinfilter, Maschenweite 100 μm, max. Temperatur 60° C. Zur Montage am Geräteeingang. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 1".

Der Wasser-Feinfilter hat eine Maschenweite von 100 μm und eignet sich für Temperaturen bis maximal 60° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Zur Montage am Geräteeingang. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 1".

Spezifikationen

Technische Daten

Wasseranschluss (Zoll) 1″
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.4
Wasserfeinfilter, 100 μm, R 1" Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

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