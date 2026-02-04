Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen im Handumdrehen: Die schwarzen Borsten des Wechselaufsatzes Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130 sind robuster als die transparenten des Wechselaufsatzes Universal. Ideal für die Reinigung unempfindlicher Oberflächen wie Stein, Metall oder Kunststoff geeignet.