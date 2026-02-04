Embout amovible Home & Garden pour WB 130
Pour un nettoyage en profondeur des surfaces résistantes autour de la maison : l'embout amovible Home & Garden pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Même les salissures tenaces sont éliminées en un tour de main : les poils noirs de l'embout amovible Home & Garden pour la brosse de lavage rotative WB 130 sont plus robustes que les poils transparents de l'embout amovible Universal. Idéal pour le nettoyage des surfaces résistantes telles que la pierre, le métal ou le plastique.
Caractéristiques et avantages
Poils de couleur noire, résistants
- Élimination facile des salissures tenaces.
Pour toutes les surfaces de la maison
- Idéal pour nettoyer les surfaces résistantes telles que la pierre, le métal et le plastique.
Accessoire en option
- Encore plus de possibilités d'utilisation pour la brosse de lavage rotative WB 130.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|113 x 113 x 46
Domaines d'utilisation
- Portes de garage
- Auvents (par ex. carports)
- Stores vénitiens/volets roulants