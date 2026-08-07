WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor
Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klett-Befestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen.
Dank des Klett-Systems lässt sich der Mikrofaser-Einwischer spielend einfach auf der Sprühflasche befestigen und austauschen.
Merkmale und Vorteile
Mikrofaser-Wischbezug Indoor
- Für streifenfrei saubere Fenster.
Klett-Befestigung
- Durch die Klett-Befestigung lässt sich der Mikrofaser-Wischbezug ganz einfach und schnell austauschen.
Geeignet für WV Sprühflaschen Set Extra (2.633-129.0)
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Faserzusammensetzung Textil
|85 % Polyester; 15 % Polyamid
|Farbe
|Weiß
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen
- Fliesen
- Spiegel