WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor

Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klett-Befestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen.

Dank des Klett-Systems lässt sich der Mikrofaser-Einwischer spielend einfach auf der Sprühflasche befestigen und austauschen.

Merkmale und Vorteile
Mikrofaser-Wischbezug Indoor
  • Für streifenfrei saubere Fenster.
Klett-Befestigung
  • Durch die Klett-Befestigung lässt sich der Mikrofaser-Wischbezug ganz einfach und schnell austauschen.
Geeignet für WV Sprühflaschen Set Extra (2.633-129.0)
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 2
Faserzusammensetzung Textil 85 % Polyester; 15 % Polyamid
Farbe Weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 70 x 275 x 30
Anwendungsgebiete
  • Fenster- und Glasflächen
  • Fliesen
  • Spiegel