Bonnette en microfibres WV Intérieur

La bonnette en microfibres avec fixation à système de bandes autoagrippantes pour un enlèvement optimal des saletés avec le flacon pulvérisateur sur le WV pour toutes les surfaces lisses.

Grâce au système à système de bandes autoagrippantes, la bonnette en microfibres peut facilement être attachée au flacon pulvérisateur et remplacée.

Caractéristiques et avantages
Lingette en microfibres Indoor
  • Pour des fenêtres brillantes sans traits.
Fermeture à système de bandes autoagrippantes
  • Grâce au système à Velcro, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée.
Convient au set Extra vaporisateur WV (2.633-129.0)
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Composition des fibres textiles 85 % polyester ; 15 % polyamide
Couleur Blanc
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 70 x 275 x 30
Domaines d'utilisation
  • Fenêtres et vitres
  • Petits carreaux
  • Miroirs