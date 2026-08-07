Perfekt für die Reinigung und Pflege von Hunden: Mit den optimal auf die Anwendung mit Kärcher OC 3 und OC 4 Niederdruckreinigern abgestimmten Zubehören der Pet-Zubehörtasche können Haustiere sanft und zugleich effektiv gereinigt werden. Die speziell für diesen Zweck entwickelte Tierbürste mit Massagenoppen aus Silikon entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen aus dem Fell. Mit der Kegelstrahldüse werden verschmutztes Fell und dreckige Pfoten besonders sanft und schonend gereinigt. Das flauschige Mikrofasertuch nimmt viel Wasser auf, ist für Hunde sehr angenehm und lässt keine unangenehmen Gerüche entstehen. Zur ordentlichen Aufbewahrung der Zubehöre dient die mitgelieferte Tasche aus wasserabweisendem Textil, die auch Platz für weiteres kleines Zubehör bietet.