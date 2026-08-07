Sac à accessoires Pet
Le complément idéal pour les nettoyeurs basse pression Kärcher : le sac à accessoires Pet inclut des accessoires pratiques, développés spécialement pour un nettoyage en douceur des chiens.
Parfaits pour le nettoyage et le toilettage des chiens : les accessoires adaptés de manière optimale à l'utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 du sac à accessoires Pet permettent de nettoyer à la fois en douceur et efficacement les animaux de compagnie. La brosse pour animaux spécialement développée à cet effet avec des picots de massage en silicone élimine même les salissures tenaces des poils. La buse conique permet de nettoyer le pelage encrassé et les pattes sales particulièrement en douceur sans les agresser. La lingette en microfibres moelleuse absorbe beaucoup d'eau, est très agréable pour les chiens et prévient la formation d'odeurs désagréables. Pour un rangement pratique des accessoires, un sac en textile déperlant est fourni, offrant également de la place pour d'autres petits accessoires.
Caractéristiques et avantages
Brosse animaux de compagnieLa brosse pour animaux spécialement développée à cet effet avec des picots de massage en silicone élimine même les salissures tenaces des poils.
Buse coniqueLa buse conique permet de nettoyer le pelage encrassé et les pattes sales particulièrement en douceur sans les agresser.
Bonnette microfibresLa lingette en microfibres moelleuse permet de sécher les chiens directement après le nettoyage. La lingette en microfibres absorbe beaucoup d'eau et prévient les odeurs désagréables.
Sac à accessoires
- En textile déperlant lavable en machine, idéal pour les utilisations mobiles.
- Tous les accessoires rangés au même endroit et de l'espace supplémentaire pour d'autres équipements pour les chiens.
- En combinaison avec le Kärcher OC 4, le sac peut être rangé dans le réservoir à eau vide.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|80 % polyester, 20 % polyamide
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|0.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 220 x 100
Domaines d'utilisation
- Animaux domestiques/chiens
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs