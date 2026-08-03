Con la boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda Adv de DN 35 fabricada en plástico robusto, se pueden eliminar fácilmente líquidos, suciedad gruesa y polvo fino. La boquilla para suelos tiene 360 milímetros de ancho, incluye rodillos portantes laterales y es apta para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Las tiras de cepillo y los labios de goma pueden cambiarse rápida y fácilmente mediante un clip.