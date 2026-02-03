Gracias a la boquilla para aspiración de suciedad seca intercambiable y a la boquilla para tapicerías, el kit para el hogar es el accesorio ideal para muchas de las tareas de limpieza habituales en el hogar. La boquilla para suelos intercambiable mediante el interruptor de pedal es adecuada tanto para moquetas como para suelos duros. Y la práctica boquilla para tapicerías con 2 elevadores de hilos permite aspirar con cuidado los muebles tapizados y las tapicerías.