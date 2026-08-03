Nuestra supercera granulada líquida VehiclePro RM 824 Classic es un eficaz agente de secado, ideal para su uso en instalaciones de lavado de vehículos, así como con hidrolimpiadoras. El detergente es especialmente eficaz cuando se utiliza agua de dureza media a dura; hace que la película de agua se rompa rápidamente en una gran superficie, garantizando así un excelente resultado de secado. La cera hace que la pintura brille más y cumple además la normativa VDA, ya que no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales. Además, los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004. Su elevado rendimiento, de hasta 83 automóviles por litro, hace que el producto resulte muy rentable.