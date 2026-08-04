Accessoires canal d'aspiration FC5 Weiss
Caractéristiques et avantages
Ramasse-fils intégré
- Rainures intégrées pour une élimination encore meilleure des moutons et autres saletés grossières.
Large conduite d’aspiration
- Élimination efficace des grosses particules, telles que les amas de cheveux.
Facile à remplacer
- Le nouveau capot est facile et rapide à remplacer.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|300 x 100 x 34