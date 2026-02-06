Adaptateur pistolet de sablage M
Adaptateur qui sert à connecter d'anciens pistolets à des lances plus récentes. Utilisable sur des nettoyeurs haute pression sortis jusqu'en 2010.
Kärcher propose également une solution pour les modèles plus anciens (jusqu'à l'année de construction 2010) : Avec l'adaptateur M, les accessoires actuels peuvent être connectés au pistolet à gâchette M, 96 et 97.
Caractéristiques et avantages
Adaptateur pour les anciens pistolets de pulvérisation fabriqués jusqu'en 2010
- Pièce intermédiaire pour pistolet et lance de pulvérisation
Design nouveau
- Facile à utiliser
Renforcement intégré
- Rend le travail avec le nettoyeur haute pression pratique et stable
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|105 x 42 x 42
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Trouver des pièces détachées d'origine Adaptateur pistolet de sablage M
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.