Adaptateur T
Adaptateur pour raccorder la lance télescopique aux poignées sans Quick Connect
Caractéristiques et avantages
Adaptateur pour le pistolet à détente et le tuyau de la lance de pulvérisation télescopique (sans raccord rapide)
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|131 x 28 x 35
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
