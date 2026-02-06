Adaptateur T

Adaptateur pour raccorder la lance télescopique aux poignées sans Quick Connect

Adaptateur pour raccorder la lance télescopique aux poignées sans Quick Connect

Caractéristiques et avantages
Adaptateur pour le pistolet à détente et le tuyau de la lance de pulvérisation télescopique (sans raccord rapide)
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 131 x 28 x 35
Trouver des pièces détachées d'origine Adaptateur T

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.