Balai latéral

Caractéristiques et avantages
Configuration spéciale de la brosse composée d'un mélange de poils standard et de poils trois fois plus durs
  • Force de sortie améliorée pour détacher et balayer les déchets humides
  • Même les déchets fins sont balayés de manière fiable
Spécifications

Données techniques

Couleur gris
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 252 x 252 x 51
Domaines d'utilisation
  • Chemins
  • Saleté humide