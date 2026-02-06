Balai latéral
Caractéristiques et avantages
Configuration spéciale de la brosse composée d'un mélange de poils standard et de poils trois fois plus durs
- Force de sortie améliorée pour détacher et balayer les déchets humides
- Même les déchets fins sont balayés de manière fiable
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|252 x 252 x 51
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Chemins
- Saleté humide