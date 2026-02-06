Batterie de rechange pour VC 4 Cordless
Plus d'autonomie pendant le nettoyage : la batterie de rechange pour toutes les variantes du VC 4 Cordless prolonge l'autonomie de 30 minutes sans avoir à s'arrêter pour recharger.
Grâce à la batterie lithium-ion, toutes les variantes de l'aspirateur VC 4 Cordless peuvent être utilisées jusqu'à 30 minutes de plus sans avoir à s'arrêter pour se recharger. Il suffit de remplacer la batterie dans l'appareil pour qu'il soit prêt à l'emploi. Une fois le travail terminé, la batterie de rechange peut être rechargée dans l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Cellule Lithium Ion puissantes
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|146 x 62 x 43