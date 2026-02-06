Grâce à la batterie lithium-ion, toutes les variantes de l'aspirateur VC 4 Cordless peuvent être utilisées jusqu'à 30 minutes de plus sans avoir à s'arrêter pour se recharger. Il suffit de remplacer la batterie dans l'appareil pour qu'il soit prêt à l'emploi. Une fois le travail terminé, la batterie de rechange peut être rechargée dans l'appareil.