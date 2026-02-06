Batterie de rechange pour VC 4 Cordless

Plus d'autonomie pendant le nettoyage : la batterie de rechange pour toutes les variantes du VC 4 Cordless prolonge l'autonomie de 30 minutes sans avoir à s'arrêter pour recharger.

Grâce à la batterie lithium-ion, toutes les variantes de l'aspirateur VC 4 Cordless peuvent être utilisées jusqu'à 30 minutes de plus sans avoir à s'arrêter pour se recharger. Il suffit de remplacer la batterie dans l'appareil pour qu'il soit prêt à l'emploi. Une fois le travail terminé, la batterie de rechange peut être rechargée dans l'appareil.

Caractéristiques et avantages
Cellule Lithium Ion puissantes
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,4
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 146 x 62 x 43
Appareils compatibles
