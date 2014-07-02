Brosse-rouleau, Medium, rouge, 450 mm
Brosse-rouleau, moyenne, rougeL=450 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage.Fibres : Polypropylène, épaisseur=0,4 mm, L=20 mm.
Brosse-rouleau, moyenne, rouge L=450 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres : Polypropylène, épaisseur=0,4 mm, L=20 mm. Pour BR 45/40 C-W
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|rouge
|Longueur (mm)
|450
|Degré de dureté
|Medium
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids avec emballage (kg)
|1,1