Brosse-rouleau, Medium, rouge, 450 mm

Brosse-rouleau, moyenne, rougeL=450 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage.Fibres : Polypropylène, épaisseur=0,4 mm, L=20 mm.

Brosse-rouleau, moyenne, rouge L=450 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres : Polypropylène, épaisseur=0,4 mm, L=20 mm. Pour BR 45/40 C-W

Spécifications

Données techniques

Couleur rouge
Longueur (mm) 450
Degré de dureté Medium
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids avec emballage (kg) 1,1
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme