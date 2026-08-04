Brosses-rouleaux pour sols en pierre pour PCL4

Le complément idéal pour le nettoyage des terrasses et des balcons : le kit de 2 rouleaux pour le nettoyeur de terrasses PCL 4. Élimine aisément les dépôts verts et la mousse sur les dalles en pierre lisses à l'extérieur.

Le kit de 2 brosses-rouleaux est le complément idéal pour le nettoyeur de terrasses PCL 4, spécialement adapté au nettoyage en profondeur et uniforme des dalles en pierre à surface lisse compacte à l'extérieur. Les saletés superficielles telles que les dépôts verts ou la mousse sont éliminées sans effort – pour des résultats parfaits lors du nettoyage de la terrasse.

Caractéristiques et avantages
Nettoie en profondeur et de manière uniforme les surfaces lisses en pierre
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Profil de brosse optimisé pour le nettoyage des surfaces en pierre lisse
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 134 x 100 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Terrasses
  • Balcon