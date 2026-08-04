Le kit de 2 brosses-rouleaux est le complément idéal pour le nettoyeur de terrasses PCL 4, spécialement adapté au nettoyage en profondeur et uniforme des dalles en pierre à surface lisse compacte à l'extérieur. Les saletés superficielles telles que les dépôts verts ou la mousse sont éliminées sans effort – pour des résultats parfaits lors du nettoyage de la terrasse.