Brosses-rouleaux pour sols en pierre pour PCL4
Le complément idéal pour le nettoyage des terrasses et des balcons : le kit de 2 rouleaux pour le nettoyeur de terrasses PCL 4. Élimine aisément les dépôts verts et la mousse sur les dalles en pierre lisses à l'extérieur.
Le kit de 2 brosses-rouleaux est le complément idéal pour le nettoyeur de terrasses PCL 4, spécialement adapté au nettoyage en profondeur et uniforme des dalles en pierre à surface lisse compacte à l'extérieur. Les saletés superficielles telles que les dépôts verts ou la mousse sont éliminées sans effort – pour des résultats parfaits lors du nettoyage de la terrasse.
Caractéristiques et avantages
Nettoie en profondeur et de manière uniforme les surfaces lisses en pierre
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Profil de brosse optimisé pour le nettoyage des surfaces en pierre lisse
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon