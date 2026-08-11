Brosses rouleaux surfaces en bois PCL 3-
Idéalement équipée pour le nettoyage des surfaces en bois et des sols en WPC : Le jeu de 2 rouleaux pour le PCL 3-18 vous permet d'éliminer la saleté de l'extérieur de manière complète et efficace.
Les brosses roulantes sont spécialement conçues pour les surfaces en bois et les sols en WPC et permettent ainsi un nettoyage en profondeur et en douceur de la terrasse. Les deux brosses roulantes du set remplacent les brosses fournies avec le nettoyeur de terrasse PCL 3-18. Elles sont faciles à remplacer et ne nécessitent aucun outil.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage régulier et en profondeur des surfaces en bois et des revêtements de sol en composite à l'extérieur
Bonne performance de surface et profil de brosse optimisé pour le nettoyage du bois et du composite
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Mousse