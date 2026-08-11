Les brosses roulantes sont spécialement conçues pour les surfaces en bois et les sols en WPC et permettent ainsi un nettoyage en profondeur et en douceur de la terrasse. Les deux brosses roulantes du set remplacent les brosses fournies avec le nettoyeur de terrasse PCL 3-18. Elles sont faciles à remplacer et ne nécessitent aucun outil.