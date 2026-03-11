Buse à main pour SE 4001 / SE 5.100 / SE 6.100
Buse à main pour injecteurs/extracteurs. Idéale pour le nettoyage en profondeur des tissus d'ameublement et des sièges de voiture.
Buse à main pour shampouineuses Kärcher. Idéale pour garantir la propreté en profondeur des fibres des tissus tels que les fauteuils, les canapés, les tapis et les sièges de voiture. La largeur de travail est de 110 mm. Convient aux appareils SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 et SE 6.100.
Caractéristiques et avantages
Fonction d'injection / extraction
- Pour un nettoyage très profond dans les fibres
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|153 x 113 x 75
Domaines d'utilisation
- Tissus d'ameublement