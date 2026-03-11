Buse à main pour shampouineuses Kärcher. Idéale pour garantir la propreté en profondeur des fibres des tissus tels que les fauteuils, les canapés, les tapis et les sièges de voiture. La largeur de travail est de 110 mm. Convient aux appareils SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 et SE 6.100.