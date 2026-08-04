Buse de projection de vapeur 40°, 080
Jet plat à 50°, pour travaux de nettoyage et de dégivrage en mode vapeur – par ex. pour dégivrer du sable, du gravier, des matériaux de coffrage ou pour déparaffiner des véhicules.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|80
|Angle (°)
|40
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
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