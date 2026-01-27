Buses de rechange pour un changement de buse rapide et aisé. Contenu: trois paires de buses pour différentes classes de puissance de nettoyeur haute pression, une power buse pour le nettoyage des coins et recoins en combinaison avec T 400, T 450 et T 550 ainsi que deux agrafes de fixation. Les buses conviennent pour les accessoires suivants: T-Racer des classes K2-K7 (sauf T 350), kit nettoyage gouttières PC 20 pour les classes K3-K7 et kit nettoyage châssis pour les classes K2-K5.