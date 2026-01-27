Buse de rechange
Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.
Buses de rechange pour un changement de buse rapide et aisé. Contenu: trois paires de buses pour différentes classes de puissance de nettoyeur haute pression, une power buse pour le nettoyage des coins et recoins en combinaison avec T 400, T 450 et T 550 ainsi que deux agrafes de fixation. Les buses conviennent pour les accessoires suivants: T-Racer des classes K2-K7 (sauf T 350), kit nettoyage gouttières PC 20 pour les classes K3-K7 et kit nettoyage châssis pour les classes K2-K5.
Caractéristiques et avantages
Buse de rechange
- Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
- Haute qualité pour une durée de service prolongée.
Haute pression - jet plat
- Nettoyage et enlèvement de même des salissures tenaces.
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|17 x 17 x 18