Buse triple 300 bar à permutation manuelle avec buse en acier inoxydable. Robuste, durable et résistant à la saleté. Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression avec Powerbuse (25°) et le jet basse pression (40°). Pour les appareils équipés d’un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à répandre le détergent.