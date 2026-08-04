HDS 5/15 UX+
Le nettoyeur haute pression eau chaude HDS 5/15 UX+ est destiné aux utilisations professionnelles les plus courantes. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.
Doté d’un bouton de commande unique, la manipulation du HDS 5/15 UX+ est simple grâce à 3 niveaux d’utilisation: Off /Froid /Chaud. Le réservoir à fuel facile d’accès, la crépine à détergent et l’espace de rangement assurent une installation rapide. Il dispose du brûleur haut rendement et diminue la consommation de mazout ainsi que les émissions de gaz. Si la température des gaz de combustion est trop élevée, un capteur permet de déclencher l’arrêt automatique de l'appareil. Il dispose d’une culasse en laiton et d’une pompe axiale à 3 pistons avec filtre à eau pour éviter l’encrassement. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l’horizontale ou à la verticale tout en évitant les fuites. La poignée intégrée et l’aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles aisément. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Caractéristiques et avantages
Conception verticale innovanteFranchissement d'obstacles ou de marches sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.
Filtre fin à eauUne protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.
Conception compacteFacile à ranger et à transporter Pompe et réservoir à carburant protégés contre les fuites pour un transport à l'horizontale sécurisé. Idéal pour les petits véhicules utilisatires
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|450
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Température (°C)
|max. 80
|Puissance raccordée (kW)
|2,7
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|2,4
|Réservoir de combustible (l)
|6,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|80,5
|Poids avec emballage (kg)
|89,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|618 x 1163 x 994
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Lance: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
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