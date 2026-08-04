Doté d’un bouton de commande unique, la manipulation du HDS 5/15 UX+ est simple grâce à 3 niveaux d’utilisation: Off /Froid /Chaud. Le réservoir à fuel facile d’accès, la crépine à détergent et l’espace de rangement assurent une installation rapide. Il dispose du brûleur haut rendement et diminue la consommation de mazout ainsi que les émissions de gaz. Si la température des gaz de combustion est trop élevée, un capteur permet de déclencher l’arrêt automatique de l'appareil. Il dispose d’une culasse en laiton et d’une pompe axiale à 3 pistons avec filtre à eau pour éviter l’encrassement. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l’horizontale ou à la verticale tout en évitant les fuites. La poignée intégrée et l’aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles aisément. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible. La poignée-pistolet EASY!Force permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.