Doté d’un bouton de commande unique, la manipulation de l’HDS 5/15 UX est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d’utilisation : On / Froid / Chaud. Un réservoir à fuel facile d’accès, une crépine à détergents et un espace de rangement pour la lance, le flexible, le câble, les buses en font un appareil particulièrement simple et rapide à installer. L’HDS 5/15 UX dispose du nouveau brûleur haut rendement. Il garantit une consommation réduite de fioul et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. De qualité professionnelle, il dispose d’une pompe axiale à 3 pistons et d’une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l’encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandesroues facilitent le transport à l’horizontale comme à la verticale tout en évitant les fuites de fioul. La poignée intégrée et l’aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement. Un enrouleur intégré avec 15 mètres de flexible haute pression équipe cette version.