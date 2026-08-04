Buse triple, 031
Buse triple à permutation manuelle du jet très pratique. Pour les appareils équipés d'un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à répandre le détergent.Raccord M 18 x 1,5.
Buse triple à permutation manuelle. Robuste, durable et résistant à la saleté. Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression (25°) et le jet plat basse pression (40°). Pour les appareils équipés d'un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à répandre le détergent. Raccord M 18 x 1,5.
Spécifications
Données techniques
|Pression maximum (bar)
|300
|Taille de buse ( )
|31
|Température (°C)
|max. 80
|Filetage du raccord
|M 18
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
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