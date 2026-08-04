Le montage de la chaîne de la tronçonneuse CNS 18-30 Battery sur son guide de 30 cm de long est rapide et facile grâce au système de tension de la chaîne sans outil. Elle permet d'obtenir des performances de coupe optimales à chaque fois, tout en étant très durable et polyvalente. Le faible niveau de vibrations de la chaîne à faible rebond est également impressionnant.