Chaîne Tronçonneuse 30cm 18V
La chaîne de la tronçonneuse CNS 18-30 Battery sur son guide de 30 cm de long permet d'obtenir à chaque fois des coupes de la plus haute qualité. Le remplacement de la chaîne se fait sans effort grâce au système de tension de la chaîne sans outil.
Le montage de la chaîne de la tronçonneuse CNS 18-30 Battery sur son guide de 30 cm de long est rapide et facile grâce au système de tension de la chaîne sans outil. Elle permet d'obtenir des performances de coupe optimales à chaque fois, tout en étant très durable et polyvalente. Le faible niveau de vibrations de la chaîne à faible rebond est également impressionnant.
Caractéristiques et avantages
Chaîne de haute qualité
- Avec les tronçonneuses Kärcher, vous obtiendrez toujours des coupes de la plus haute qualité
La chaîne peut être remplacée sans outils
- Le remplacement de la chaîne se fait sans effort
Faible effet de rebond
- Faible rebond et haute performance en même temps
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|430 x 35 x 5
Domaines d'utilisation
- Abattage de petits arbres
- Branches
- Bois de chauffage