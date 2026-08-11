Grâce à ses fibres abrasives haut de gamme, le chiffon à récurer KV 4 est particulièrement adapté aux saletés tenaces sur les surfaces robustes. Cela inclut les surfaces résistantes aux rayures telles les plaques de cuisson, le four, les grilles de barbecue, les vitres et le carrelage. Le chiffon se fixe facilement sur le nettoyeur de vitres vibrant sans fil KV 4 grâce à un système de bandes autoagrippantes. Le chiffon à récurer est résistant, lavable et donc réutilisable immédiatement après le nettoyage.