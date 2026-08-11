Couronne de remplacement WRE 18-55 Batterie
Couronne de remplacement en nylon pour le désherbeur WRE.
Couronne de remplacement en nylon de diamètre 180 mm pour le désherbeur WRE.
Caractéristiques et avantages
Poils efficaces en nylon
Remplacement de la brosse sans outils
- Pour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Anthracite
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|315 x 75 x 18
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Mousse
- Herbes